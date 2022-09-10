Новое требование – не менее 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Компания Google повысила минимальные требования к мобильным устройствам для установки последней операционной системы Android 13. Новое требование – не менее 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Проще говоря, новую OC не получат совсем уж ультрабюджетные модели. С другой стороны, таких девайсов на рынке не так и мало, передает Gizchina.

Отмечается, что это необходимый шаг, соответствующий эволюции ПО. Предыдущий раз корректировка произошла с выходом Android 11 в 2020 году. На тот момент минимальным порогом было 512 МБ "оперативки", однако такие устройства не имеют возможности запускать сервисы Google. Для полноценной работы Android 11 нужно от 2 ГБ ОЗУ.

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Коротко об Android 13

В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать ваше разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.

Также появились настройки языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, внешний вид которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.

16 августа Google выпустила Android 13 для смартфонов Pixel, а в конце месяца Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе новой ОС.

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