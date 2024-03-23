Гарнитура обладает хорошим звучанием, высокой автономностью и стильным дизайном.

Бренд OnePlus представил беспроводные наушники Buds V. Гарнитура обладает хорошим звучанием, высокой автономностью и стильным дизайном, а просят за нее всего $20, по крайней мере на местном рынке, пишет GSMArena.

Наушники оснащены 12.4-мм динамиками с титановым покрытием. По словам OnePlus, они дают глубокие басы и чистый звук при воспроизведении музыки в различных жанрах. Также есть поддержка эффекта Dolby Panoramic Sound.

Полноценного активного шумоподавления здесь нет, но для голосовых звонков и видео предусмотрены два микрофона с системой фильтрации фоновых шумов – за это отвечает искусственный интеллект. Автономность заявлена на уровне 8 часов от одного заряда, а с подзарядкой от кейса автономность вырастет до 38 часов.

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Наушники совместимы со всеми смартфонами на Android, но лучше всего они будут звучать в сочетании с телефоном OnePlus, который поддерживает Dolby Atmos. Оценили их всего в 149 юаней (~800 грн). Пока девайс доступен только в Китае, но появление их на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Ранее в этом году OnePlus представила свои новые смарт-часы, которые обозреватели называют "Apple Watch для пользователей Android". У модели автономность до четырех дней, большой AMOLED-экран и достаточный объем памяти.

Как и в случае с рынком смартфонов, сегодняшнее изобилие беспроводных наушников с легкостью может ввести в ступор большинство пользователей. УНИАН рассказывал о лучших TWS-гарнитурах, на которые стоит обратить внимание в 2024 году.

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