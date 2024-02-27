Еще у модели стальной безель, большой AMOLED-экран и достаточный объем памяти.

Спустя три года с релиза своих первых "умных" часов, OnePlus представила их преемника – OnePlus Watch 2. Это реальный конкурент популярных смарт-часов, который обозреватели называют "Apple Watch для пользователей Android".

Главная фишка часов – 100 часов работы без подзарядки. Этого удалось добиться за счет двухпроцессорной архитектуры: фоновые задачи обсчитывает отдельный микроконтроллер. По этому показателю они заметно обходят главных игроков на рынке, включая Apple Watch Series 9 (18 часов) и Pixel Watch 2 (24 часа с always-on display).

OnePlus Watch 2 также имеют круглый циферблат на 1,43 дюймов с AMOLED-матрицей разрешением 466×466 пикселей. У модели стальной безель, достаточный объем памяти (2 ГБ оперативной, 32 ГБ постоянной) есть защита от влаги по стандарту IP68, 100 вариантов кастомизации циферблата. В девайс встроили Bluetooth 5.0, GPS (L1+L5), NFC.

Из функций здоровья есть все то, что предлагают современные смарт-часы – отслеживание качества сна и уровень стресса, определение уровня насыщения крови кислородом, индекс физической активности, GPS-трекинг и, естественно, спортивные режимы. Вся информация агрегируется в приложении OHealth.

В Европе OnePlus Watch 2 стоят 329 евро (~13 500 грн). Продажи начнутся 8 марта.

Ранее Motorola показала концепт смартфона-браслета – его можно носить на руке вместо часов. Журналисты опробовали продукт и отметили, что дисплей чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

В то же время Apple и Samsung готовят к выходу новый "умный" гаджет, который вполне может стать альтернативой смарт-часам. Речь идет о смарт-кольце – носимом аксессуаре, который следит за состоянием своего владельца.

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