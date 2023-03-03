Тем, кто столкнулся с проблемами в течение гарантийного срока, компания рекомендует идти в магазин и сдавать обратно свои "яблочные" устройства.

Компания Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в России – соответствующее письмо получили многие авторизованные сервисные центры.

Всем владельцам Mac и iPad, которые столкнулись с проблемами в течение гарантийного срока, компания рекомендует идти в магазин и сдавать обратно свои устройства, пишет один из сервисных центров в своем телеграме.

На iPhone и Apple Watch решение Apple не распространяется, но источник допускает, что это вопрос времени. Центр также сказал, что теперь ремонт устройств будет занимать больше времени и, возможно, "потребует оплаты разных логистических расходов".

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Также отмечается, что происходящее может привести к массовому закрытию сервисных центров в России, причем уже в "ближайшие недели".

Уход Apple и других техногигантов из России

Apple стала одной из первых международных компаний, которые остановили поставки своей продукции в Россию после начала полномасштабной войны. Вместе с тем купертиновцы ограничили использование Apple Pay и других сервисов, а также запретили адаптировать iPhone 14 под российские сети.

На фоне санкций и тотальных ограничений в России пытаются создавать видимость того, что там "ничего не происходит". В частности, страна-агрессор планирует самостоятельно производить смартфоны и компьютеры и даже взялась за создание собственной мобильной ОС для "конкуренции" с Android.

А меж тем санкции не прекращаются, из РФ уходит все больше компаний, а граждане страны-агрессора лишаются возможностей. Недавно стало известно, что Китай заблокировал смартфоны OnePlus в России – нелегально ввезенные смартфоны теперь превратились в "кирпичи".

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