Активировать VoWiFi на для iPhone 14 в России невозможно.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину российские операторы мобильной связи не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14.

Как сообщает российское издание "Коммерсант", Apple не позволила адаптировать телефоны под российские сети связи.

На iPhone 14 недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.

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Функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонки по Wi-Fi (VoWiFi) работают на ввезенных в Россию телефонах iPhone 14 некорректно или совсем не рботают.

Причиной этого является отсутствие возможности применить настройки оператора из-за ограничений на со стороны Apple. Активировать VoWiFi на для iPhone 14 в России невозможно.

Война в Украине и позиция Apple:

В марте 2022 года Apple остановила работу в России. Выпущенные с тех пор iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения не поставляются в РФ напрямую. В результате российские операторы не смогли согласовать с производителем вопросы совместимости новых iPhone со своими сетями.

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