Нелегально ввезенные смартфоны теперь превратились в бесполезный хлам.

Китайская компания ОРРО заблокировала возможность осуществлять звонки со смартфонов своего бренда OnePlus, активированных в России. Об этом сообщил в своем Телеграм российский техноблогер и журналист Евгений Макаров.

По его словам, владельцы бренда решили заблокировать все телефоны, которые были куплены в Китае и предназначались для китайского рынка, но в итоге были активированы за пределами страны.

Российские владельцы телефонов OnePlus, нелегально ввезенных в страну, теперь видят на экране уведомление:

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"Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В вашем регионе в отношении функции вызова будут действовать ограничения. Для решения проблемы обратитесь по месту приобретения телефона".

В компании на запрос журналиста ответили, что сегодня телефоны бренда OnePlus официально не поставляются в Россию.

Санкции против России

Несмотря на утверждения Кремля, что санкции почти не повлияли на российскую экономику, их эффект оказался значительным. По официальным российским данным, уже произошло рекордное падение экспорта, что обернулось убытками для бюджета.

Из-за нефтяных санкций со стороны Запада Россия уже вынуждена сокращать объемы добычи нефти. Это также сильно скажется на российском бюджете.

Однако и на потребительском рынке РФ заметны серьезные проблемы. Показательным примером стал острый дефицит специальной упаковочной пленки для изготовления колбасы.

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