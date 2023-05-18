Нововведение является частью обновления iOS 17, которое выйдет в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Apple, которую уже несколько лет критикуют за отсутствие инноваций, анонсировала ряд полезных опций доступности, которые появятся в iOS, iPadOS и macOS до конца текущего года.

Одной из самых интересных функций станет возможность имитации голоса владельца айфона – Personal Voice ("Персональный голос"). Смартфон сможет скопировать ваш голос за 15 минут тестовых записей, а затем озвучивать "как вы" все написанное клавиатурой: обычной и специальной для людей с нарушенным зрением.

На первом этапе фича будет работать только на английском языке, но позднее, надеемся, появится поддержка и всех остальных.

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На iPhone и iPad также появится Assistive Access ("Вспомогательный доступ") – функция увеличивает интерфейс, иконки и текстовые надписи, тем самым оставляя только самые важные функции в приложениях. Пригодится тем, у кого плохое зрение или имеются когнитивные нарушения.

Также инженеры Apple с релизом iOS 17 прокачают инструмент "Лупа", который позволяет использовать камеру как увеличительное стекло. Теперь он сможет автоматически определять небольшие текстовые обозначения и зачитывать их вслух. Все эти опции станут доступны до конца 2023 года.

Когда выйдет iOS 17

Публичный анонс новой версии ОС состоится в начале июня этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ожидается, что в iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

К слову, актуальная версия iOS 16 получилась довольно спорной. Пользователи ждали от нее радикальных перемен, а на деле большая часть разрекламированных функций уже давно стала обыденностью для Android-юзеров.

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