Еще Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, поскольку считал айфон слишком красивым, чтобы прятать его в защитной "оболочке".

Один из последних патентов Apple был опубликован в Интернете. В нем упоминается некая "устойчивая к истиранию" поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям. Это может привести к созданию iPhone, не требующего защитного чехла.

На необычную новинку обратил внимание портал Daily Mail. Отмечается, что еще Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, поскольку считал Айфон слишком красивым, чтобы прятать его в защитной "оболочке".

Как известно, Applе уже давно отказалась от алюминиевой задней крышки в своих устройствах и перешла на керамическое покрытие – оно меньше царапается, не создает помех для связи, но более хрупкое. В связи с этим недостатком, компания планирует создать гибридный материал, который будет сочетать прочность и сохранит высокое качество сотового соединения.

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В качестве примера устойчивых к износу элементов в патенте показан пояс из микробусин, защищающих мягкие части корпуса телефона и выступающих над его задней панелью.

Предлагается, что смесь металла и керамики будет покрывать большую часть корпуса, за исключением места, где расположен модуль связи. Стоит отметить, что это всего лишь патенты. Окончательный дизайн и сроки выпуска подобного устройства в настоящее время остаются неизвестными.

Патенты Apple, которые ждут своего времени

Ранее Apple запатентовала систему защиты складного или сворачиваемого дисплея при падении. Проще говоря, складной iPhone, выход которого ожидается не раньше 2025 года, получит "защиту от кривых рук".

Еще один патент Apple раскрывает динамическую адаптацию среды для AirPods. Документ описывает технологию, которая позволит сделать прослушивание музыки через AirPods более "захватывающим и естественным".

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