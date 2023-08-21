Обладатели гаджетов серии Xiaomi 13 будут рады.

Xiaomi стала одной из первых компаний, которая начала рассылать обновление своей фирменной оболочки на базе Android 14.

Пока что оно распространяется только на два флагманских смартфона – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Попробовать самую свежую версию MIUI 14 с ОС Android 14 может любой владелец вышеупомянутых устройств – для этого нужно быть зарегистрированным участником бета-программы

Остальные смартфоны Xiaomi перейдут с Android 14 на Android 15 сразу с оболочкой MIUI 15, минуя промежуточные релизы. Она выйдет для китайского рынка вместе с линейкой Xiaomi 14, предположительно, в декабре 2023 года.

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Какие телефоны Xiaomi получат MIUI 15

Это предварительный список смартфонов, которые почти безошибочно получат прошивку.

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Poco M4 5G, M4 Pro 5G

Poco M5, Poco M5s

Poco X4 GT

Poco X5 5G, X5 Pro 5G

Poco F5, F5 Pro 5G

Poco F4

Главными фишками MIUI 15 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности.

Европейские пользователи получат долгожданный апдейт в начале 2024 года: первыми – владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.

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