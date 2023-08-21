Xiaomi стала одной из первых компаний, которая начала рассылать обновление своей фирменной оболочки на базе Android 14.
Пока что оно распространяется только на два флагманских смартфона – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Попробовать самую свежую версию MIUI 14 с ОС Android 14 может любой владелец вышеупомянутых устройств – для этого нужно быть зарегистрированным участником бета-программы
Остальные смартфоны Xiaomi перейдут с Android 14 на Android 15 сразу с оболочкой MIUI 15, минуя промежуточные релизы. Она выйдет для китайского рынка вместе с линейкой Xiaomi 14, предположительно, в декабре 2023 года.
Какие телефоны Xiaomi получат MIUI 15
Это предварительный список смартфонов, которые почти безошибочно получат прошивку.
- Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite
- Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite
- Xiaomi 12T, 12T Pro
- Xiaomi 11T, 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3
- Xiaomi Civi 1S, Civi 2
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6, 6 Pro
- Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R
- Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition
- Redmi K60, K60E,i K60 Pro
- Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G
- Redmi 12C
- Redmi 10 5G
- Redmi Pad
- Poco M4 5G, M4 Pro 5G
- Poco M5, Poco M5s
- Poco X4 GT
- Poco X5 5G, X5 Pro 5G
- Poco F5, F5 Pro 5G
- Poco F4
Главными фишками MIUI 15 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности.
Европейские пользователи получат долгожданный апдейт в начале 2024 года: первыми – владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.