Сентябрьская презентация Apple Wonderlust прошла в формате онлайн-трансляции 12 сентября 2023 года. На мероприятии было представлено сразу четыре смартфона нового поколения:

iPhone 15 с 6.1″ дисплеем (от $799);

iPhone 15 Plus с 6.7″ дисплеем (от $899);

iPhone 15 Pro с 6.1″ дисплеем (от $999);

iPhone 15 Pro Max с 6.7″ дисплеем (от $1199).

Весь модельный ряд получил обновленный дизайн-код со скругленными краями — за счет этого устройства будут приятнее ощущаться в руках. Линейка Pro, в дополнение ко всему, получила корпус из титанового сплава, который лучше рассеивает тепло и обеспечивает беспрецедентную прочность. Царапины и потертости все еще могут появляться при неосторожном обращении, но внутренние компоненты отныне защищены на порядок лучше.

Что нового в линейке iPhone 15

Начать стоит с "Динамического острова", который в этом году перекочевал на базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus. "Челка" окончательно уходит в прошлое, а ей на смену приходит современный, интерактивный, стильный и функциональный вырез, Здесь отображаются уведомления, напоминания, а также информация о различных фоновых активностях. С помощью Dynamic Island можно переключать треки, управлять приложениями и многое другое. И если раньше эта фишка была доступна только пользователям флагманских моделей, то теперь это — стандарт для всех.

Видео дня

Линейка iPhone 15 получила также ряд других улучшений:

максимальная яркость увеличилась до 2000 нит, благодаря чему изображение на дисплее хорошо различимо даже в самую солнечную погоду;

разрешение сенсора основной камеры теперь составляет 48 Мп;

обновленная функция портретной съемки позволяет настраивать размытие и фокус уже после фиксации кадра, что порой бывает очень удобно, особенно если фото делаются в динамике;

iPhone 15 полностью перешел на интерфейс USB-C со скоростью до 100 Гбит/с;

кнопка "выключить звук" теперь настраиваемая, вы можете на нее назначить активацию фонарика или запуск каких-то избранных приложений;

линейка обзавелась улучшенным чипом U2 второго поколения, который предлагает пользователям новый способ поиска друзей с помощью точного отслеживания;

iPhone 15 Pro Max получил "самый длинный оптический зум" — 5-кратный со 120-миллиметровым фокусным расстоянием;

базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили мощный чип Apple A16 Bionic, а старшие модели линейки — инновационный A17 Pro, разработанный по 3-нанометровому техпроцессу.

Новый процессор на 10-15% превосходит прошлогодние по производительности, но в то же время потребляет меньше энергии в тех же задачах за счет перехода на более современный техпроцесс. Как следствие, линейка Pro демонстрирует феноменальную энергоэффективность — время автономной работы увеличилось в среднем на 2-3 часа, в зависимости от сценариев использования устройства.

В каких цветах доступен iPhone 15

Новинка доступна в белом, желтом, черном, розовом, голубом и зеленом цветах. Для покупателей моделей с приставкой Pro эксклюзивно будет доступен темно-синий цвет с серебристым оттенком.

Старт продаж ожидается уже в ближайшее время, точную дату можно будет узнать на сайте АЛЛО. Следите за новостями!