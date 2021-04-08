Знаменитый форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил приглашение сняться в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь".
Об этом 39-летний нападающий сообщил в своем Instagram.
Шведу подготовили роль римского легионера в пятой киноэкранизации комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса. В кинопрокат лента выйдет ориентировочно в 2022 году. Сюжет построен вокруг дочери китайского императора, которая, убегая от злого принца, найдет убежище в Галлии.
Ранее тоже известные спортсмены снимались в фильме про Астерикса и Обеликса. Гениальный экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер тоже попадали на экран в разных частях этой кинокомедии.
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