В этом фильме в свое время также снимался Зинедин Зидан.

Знаменитый форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил приглашение сняться в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь".

Об этом 39-летний нападающий сообщил в своем Instagram.

Шведу подготовили роль римского легионера в пятой киноэкранизации комиксов о приключениях Астерикса и Обеликса. В кинопрокат лента выйдет ориентировочно в 2022 году. Сюжет построен вокруг дочери китайского императора, которая, убегая от злого принца, найдет убежище в Галлии.

Ранее тоже известные спортсмены снимались в фильме про Астерикса и Обеликса. Гениальный экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер тоже попадали на экран в разных частях этой кинокомедии.

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Автор: Будрин Артем