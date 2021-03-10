В частности, в МИД отмечают, что дипломат должен работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на требование посла Израиля отменить решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - заявил представитель МИД.

Читайте такжеУкраина ведёт переговоры с Израилем о признании паспортов вакцинации: возникла проблема

Напомним, 9 марта посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал отменить решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича.

Справка УНИАН. Роман Шухевич (30 июня 1907 года - 5 марта 1950 года) - украинский политический и государственный деятель, военный, член Галицкого краевого провода ОУН, был главнокомандующим УПА.

Городской стадион в Тернополе: справка

Арена была построена в 1909 году, а реконструирована в 2012 году.

Стадион может вместить 15 тысяч 150 зрителей.

Домашние матчи на нем проводит тернопольская "Нива".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко