Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя о переименовании местного футбольного стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
В своей публикации в Twitter Лион потребовал отменить данное решение.
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"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета назвать городской стадион именем печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал Лион.
Напомним, решение о том, чтобы присвоить стадиону имя Шухевича было принято 5 марта. Городской совет Тернополя единогласно поддержал инициативу мэра Сергея Надала.
Городской стадион в Тернополе: справка
- Арена была построена в 1909 году, а реконструирована в 2012-м
- Стадион может вместить 15 тысяч 150 зрителей.
- Домашние матчи на нем проводит тернопольская "Нива".
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