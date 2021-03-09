Городской совет Тернополя присвоил арене имя главнокомандующего УПА

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя о переименовании местного футбольного стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

В своей публикации в Twitter Лион потребовал отменить данное решение.

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"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета назвать городской стадион именем печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал Лион.

Напомним, решение о том, чтобы присвоить стадиону имя Шухевича было принято 5 марта. Городской совет Тернополя единогласно поддержал инициативу мэра Сергея Надала.

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Арена была построена в 1909 году, а реконструирована в 2012-м

Стадион может вместить 15 тысяч 150 зрителей.

Домашние матчи на нем проводит тернопольская "Нива".

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Автор: Антон Дударь