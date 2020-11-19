Мотор выиграл на выезде / фото handball.motorsich.com

Запорожский "Мотор" одержал победу в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Загреба".

Украинскому клубу удалось одержать победу с минимальным перевесом. К перерыву счет был ничейным, но во втором тайме "Мотор" сумел выйти вперед и удержать преимущество. Итоговый счет - 24:23 в пользу украинского клуба.

Самыми результативными в составе "Мотора" стали Борис Пуховский и Айденас Малашинскас, на счету которых по 5 голов.

Для "Мотора" эта победа стала второй в пяти матчах. Она значительно улучшила шансы команды на выход в плей-офф.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь