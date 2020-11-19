Мотор выиграл на выезде / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" одержал победу в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Загреба".
Украинскому клубу удалось одержать победу с минимальным перевесом. К перерыву счет был ничейным, но во втором тайме "Мотор" сумел выйти вперед и удержать преимущество. Итоговый счет - 24:23 в пользу украинского клуба.
Самыми результативными в составе "Мотора" стали Борис Пуховский и Айденас Малашинскас, на счету которых по 5 голов.
Для "Мотора" эта победа стала второй в пяти матчах. Она значительно улучшила шансы команды на выход в плей-офф.
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- Ранее "Мотор" дома уступил "Барселоне", на выезде - датскому "Ольборгу", дома - венгерскому "Веспрему", а также обыграл словенский "Целе".
- В группе В "Мотор" занимает пятое место из восьми команд. При этом у запорожцев есть матч в запасе. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
- Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 26 ноября - украинцы будут принимать хорватский "Загреб" на своей площадке.
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