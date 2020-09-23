"Мотор" не справился с датским "Ольборгом".

Запорожский "Мотор" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл с датским "Ольборгом". Украинский клуб потерпел поражение.

Встреча завершилась со счетом 38:29 в пользу хозяев площадки.

К перерыву "Мотор" уступал с разницей в четыре мяча, но во втором тайме отрыв в счете лишь увеличился.

Самым результативным в составе "Мотора" стал Айденас Малашинскас, на счету которого 5 голов.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

Запорожский клуб потерпел второе поражение в турнире. Ранее "Мотор" уступил "Барселоне".

Запорожский клуб выступает в группе В. Кроме "Ольборга" и "Барселоны", соперниками "Мотора" являются немецкий "Киль", венгерский "Веспрем", словенский "Целе", французский "Нант" и хорватский "ППД Загреб". В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Свой следующий матч "Мотор" проведет 30 сентября - дома сыграет с венгерским "Веспремом".

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Автор: Антон Дударь