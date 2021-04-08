Ярослава Магучих - рекордсменка мира среди спортсменок до 20 лет / фото IAAF
Чемпионка Европы-2021 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих похвасталась перед поклонниками снимками со своего отдыха. Красавица сейчас загорает под жарким португальским солнцем.
19-летняя атлетка опубликовала фотографии в своем Instagtam.
фото instagram.com/rosya_dp/
фото instagram.com/rosya_dp/
"Афродита", "Просто изумительная", "Наша гордость", - пишут болельщики в комментариях.
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Ярослава Магучих: достижения
- 19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.
- Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.
- В феврале 2021 года Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях.
В прыжках в высоту на чемпионате Европы-2021 в помещении, который завершился в Польше чемпионкой Европы стала тоже Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.
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