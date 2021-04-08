Ярослава Магучих отдыхает на берегах Португалии.

Чемпионка Европы-2021 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих похвасталась перед поклонниками снимками со своего отдыха. Красавица сейчас загорает под жарким португальским солнцем.

19-летняя атлетка опубликовала фотографии в своем Instagtam.

"Афродита", "Просто изумительная", "Наша гордость", - пишут болельщики в комментариях.

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Ярослава Магучих: достижения

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Автор: Будрин Артем