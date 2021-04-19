Украинская спортсменка Валерия Юзьвяк борется с рабдомиосаркомой.

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк поделилась с подписчиками новостями о своей борьбе со злокачественной опухолью и разместила свои фото.

Юзьвяк опубликовала пост в Instagram.

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По словам гимнастки, она прошла уже два курса химиотерапии из четырех запланированных.

"Начинается 3 курс химиотерапии. Я уже нахожусь на середине пути к счастливому концу этой истории, что не может не радовать! Мне так хочется выздороветь и вернуть свою жизнь на круги своя, что три недели между химиями кажутся мне целой вечностью! Зато, знаете, сейчас у меня есть очень много времени подумать, переоценить ценности в своей жизни и понять, что на самом деле важно, увидеть кто есть кто. Происходит своего рода перезагрузка", - написала Юзьвяк.

Она также сообщила, что решилась выставить фото без волос:

"Знаю, что совсем скоро наступит прекрасное время, главное сейчас пройти это испытание. Ну и наконец-то я готова показаться вам без волос. Пусть уходит вместе с ними все плохое, а с новыми прийдет только самое лучшее . Благодарю каждого за поддержку. Наслаждайтесь жизнью".

Напомним, о своем страшном диагнозе (рабдомиосаркома) Юзьвяк сообщила в феврале.

Валерия Юзьвяк: достижения

Валерия Юзьвяк пробилась в сборную Украины в 2014 году. На Олимпиаде-2016 она была в команде запасной.

На чемпионате Европы-2020 в Киеве Юзьвяк, выступая в команде, с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала золото в упражнении с пятью мячами, серебро - в упражнении с обручами и булавами и бронзу - в групповом многоборье. В итоге сборная Украины завоевала золотую медаль в командном первенстве.

Также Юзьвяк выигрывала два серебра в командных соревнованиях на ЧЕ-2018 в Гвадалахаре и бронзу ЧМ-2018 в Софии.

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Автор: Антон Дударь