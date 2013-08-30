Титушко попросил прощения у журналистов (видео)

Они признали свою вину по статьям - 296 (хулиганство) и 171 (препятствование журналистской деятельности) и извинились за инцидент 18 мая 2013 года перед всеми украинскими журналистами, сообщает 24tv.ua.

Четвертый, Андрей Ярошенко, свою вину не признает. Суд над Андреем Ярошенко состоится 13 сентября. Решение же суда относительно Титушко, Пшука и Приходько, признавших свою вину, станет известным в понедельник, 2 сентября.