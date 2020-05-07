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В Южной Корее начали бейсбольный сезон с фейковыми болельщиками на трибунах (фото)

18:22, 07 мая 2020
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Баннеры с изображением болельщиков / REUTERS

Большой спорт возвращается без болельщиков, но корейцы все же попытались создать атмосферу настоящего матча. Так, в Инчхоне местный "СК Вивернс" разместил на трибунах огромные баннеры с изображением фанатов в масках.

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Судьи работали на матче в перчатках и масках, а группы поддержки выступали в масках для телезрителей.

Что касается бейсболистов, то им разрешили не носить маску только во время самой игры. Также им запрещены рукопожатия и плевки.

Добавим, что 8 мая в Южной Корее стартует чемпионат страны по футболу.

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

Ранее УНИАН также сообщал о том, что одна из лучших теннисисток мира повеселила сеть выходом на "корт" перед кибертурниром.

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