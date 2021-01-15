Отныне UFC не классифицирует употребление марихуаны как повод дисквалифицировать спортсменов.

Об этом сообщает MMA Junkie.

UFC и антидопинговое агентство США пришли к общему согласию. Вице-президент UFC Джефф Новицки выступил с заявлением:

"Несмотря на то, что мы не будем допускать к боям спортсменов под воздействием марихуаны, оказалось, что следы от употребления каннабиса остаются в организме достаточно длительный промежуток времени. Суть заключается в том, что в отношении марихуаны мы заботимся о том, что спортсмен потреблял за день до боя, а не за несколько дней или недель до боя, что часто случалось раньше", - отметил Новицки.