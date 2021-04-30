Звездный теннисист Гаэль Монфис получил первую дозу вакцины.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является женихом первой ракетки Украины Элины Свитолиной, вакцинировался от коронавируса. Первую дозу от инфекции он получил в швейцарской Лозанне.

Об этом стало известно из его Twitter.

"Первая доза", - напечатал текст у снимка 34-летний спортсмен.

Заметим, что теннисист продолжает все еще восстанавливаться от повреждения икроножной мышцы. Ориентировочно в середине мая он будет готов вернуться на корт.

Монфис дважды доходил до полуфиналов турниров "Большого шлема" в одинарном разряде, а также имеет 10 титулов на соревнованиях ATP.

Напомним, что Свитолина не спешит вакцинироваться от COVID-19.

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Свитолина и Монфис: история отношений

Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в конце 2018 года, а объявили о своем романе в начале 2019-го.

Летом того же года пара ненадолго расставалась, но потом возобновила отношения.

В феврале 2021-го Свитолина и Монфис объявили о том, что решили взять паузу в отношениях. Однако уже в марте пара возобновила общую страницу в Instagram, а 4 апреля Монфис сделал Свитолиной предложение.

Свадьба Украинки и француза запланирована на июль.

Свитолина уже рассказала, собирается ли сменить фамилию после замужества.

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Автор: Артем Будрин