Первая ракетка Украины успешно продолжает выступать в Риме.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира серии Premier 5 в Риме.

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Свитолина провела свой второй матч в Италии, а ее соперницей снова стала россиянка - 38-я ракетка мира Светлана Кузнецова.

Матч длился 1 час 53 минуты и завершился в пользу украинки по итогам двух сетов - 7:6, 6:4.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) - Полона Херцог (Словения).

Стоит отметить, что во втором круге турнира в Риме Свитолина обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

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Автор: Данил Слесь