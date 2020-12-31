Звезды украинского тенниса поздравили болельщиков с Новым годом.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Свои видеопоздравления записали Илья Марченко, Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Надежда Киченок.
Также они ответили на вопрос о том, что им запомнилось в 2020 году, а также назвали свои цели на следующий год.
Так, Свитолина своим главным достижением в 2020-м назвала победы на двух турнирах, а в 2021 году хочет доучить французский язык.
"Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий", - отметила теннисистка.
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