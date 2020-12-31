Теннисисты также рассказали, чем им запомнился 2020-й и назвали цели на следующий год.

Звезды украинского тенниса поздравили болельщиков с Новым годом.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Свои видеопоздравления записали Илья Марченко, Элина Свитолина, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Надежда Киченок.

Также они ответили на вопрос о том, что им запомнилось в 2020 году, а также назвали свои цели на следующий год.

Так, Свитолина своим главным достижением в 2020-м назвала победы на двух турнирах, а в 2021 году хочет доучить французский язык.

"Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий", - отметила теннисистка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь