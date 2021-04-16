Сергей Новиков в декабре прошлого года отпраздновал 71 год.

В ночь на 16 апреля перестало биться сердце известного украинского дзюдоиста и самбиста Сергея Новикова.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

Олимпийский чемпион 1976 года в Монреале страдал от разных недугов и по официальной версии умер от инсульта. Ему был 71 год.

Новиков боролся в супертяжелом весе, был воспитанником знаменитого тренера Ярослава Волощука, завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира, трижды был Чемпионом Европы среди команд в составе сборной СССР.

После завершения карьеры Новиков развивал новое направление в боевых искусствах - универсальный бой.

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Автор: Артем Будрин