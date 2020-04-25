Сборная Украины по хоккею опустилась на рекордно низкую позицию в мировом рейтинге
15:31, 25 апреля 2020Другое
304 0
Украинские хоккеисты потеряли одну позицию в рейтинге IIHF.
Игроки сборной Украины / фото: ФХУ
Сборная Украины опустилась на 26-е место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея на льду.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
Украинская сборная потеряла в мировом рейтинге одну позицию и пропустила вперед Румынию.
Читайте такжеХоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира-2021
26-е место - худший результат сборной Украины с 2003 года, когда начал вестись рейтинг IIHF.
Возглавляет рейтинг сборная Канады, на втором месте - Россия, на третьем - Финляндия.
Как сообщал УНИАН, в феврале сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на Олимпийские игры, уступив Польше (1:6), Казахстану (1:8) и напоследок обыграв Нидерланды (3:0).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter