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Сборная Украины по хоккею опустилась на рекордно низкую позицию в мировом рейтинге

15:31, 25 апреля 2020
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Игроки сборной Украины / фото: ФХУ

Об этом сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Украинская сборная потеряла в мировом рейтинге одну позицию и пропустила вперед Румынию.

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26-е место - худший результат сборной Украины с 2003 года, когда начал вестись рейтинг IIHF.

Возглавляет рейтинг сборная Канады, на втором месте - Россия, на третьем - Финляндия.

Как сообщал УНИАН, в феврале сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на Олимпийские игры, уступив Польше (1:6), Казахстану (1:8) и напоследок обыграв Нидерланды (3:0).

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