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Словацкий специалист возглавил женскую сборную Украины по биатлону

17:57, 01 мая 2020
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Юрай Санитра работает в Украине с 2016 года / фото: biathlon.com.ua

Об этом сайту XSport.ua сообщил Владимир Брынзак.

Санитра, который уже возглавляет мужскую сборную, будет совмещать два поста.

Ассистентами Санитры по мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима. В женской сборной вместе с ним будут работать Игорь Ященко и Александр Беланенко.

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Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут семь спортсменов, а в женскую - пять биатлонисток.

Напомним, с мужской сборной Санитра работает с 2016 года. Под его руководством Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в 2019 году.

В прошлом сезоне старшим тренером женской сборной Украины был Валерий Лесников.

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.

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