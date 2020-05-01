Словацкий специалист возглавил женскую сборную Украины по биатлону

Юрай Санитра будет совмещать работу в мужской и женской сборных.

Словацкий специалист Юрай Санитра назначен главным тренером женской сборной Украины по биатлону.

Об этом сайту XSport.ua сообщил Владимир Брынзак.

Санитра, который уже возглавляет мужскую сборную, будет совмещать два поста.

Ассистентами Санитры по мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима. В женской сборной вместе с ним будут работать Игорь Ященко и Александр Беланенко.

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Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут семь спортсменов, а в женскую - пять биатлонисток.

Напомним, с мужской сборной Санитра работает с 2016 года. Под его руководством Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в 2019 году.

В прошлом сезоне старшим тренером женской сборной Украины был Валерий Лесников.

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.