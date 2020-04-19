Кубок мира по биатлону: опубликован календарь следующего сезона

Представлен календарь Кубка мира на сезон 2020/21.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира и чемпионата мира на сезон 2020/21.

Расписание опубликовано на официальном сайте IBU.

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В рамках Кубка мира в следующем сезоне запланировано 10 этапов. Старт сезона намечен на 28 ноября в финском Контиолахти.

Чемпионат мира в 2021 году пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

1 этап. 28-29 ноября, Контиолахти (Финляндия)

2 этап. 3-6 декабря, Эстерсунд (Швеция)

3 этап. 11-13 декабря, Хохфильцен (Австрия)

4 этап. 17-20 декабря, Анси (Франция)

5 этап. 7-10 января, Оберхоф (Германия)

6 этап. 13-17 января, Рупольдинг (Германия)

7 этап. 21-24 января, Антхольц (Италия)

Чемпионат мира. 10 по 21 февраля, Поклюка (Словения)

8 этап. 26 февраля - 1 марта, Пекин (Китай)

9 этап. 11-14 марта, Нове-Место (Чехия)

10 этап. 18-21 марта, Холменколлен (Норвегия)

В IBU также подчеркнули, что в связи с коронавирусом календарь может быть скорректирован при необходимости.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру.