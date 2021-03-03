Реймент Рэндалл провел мощную комбинацию ударов.

Ужасный инцидент произошел на турнире по смешанным единоборствам Urban Fight Night 24 в австралийском Сиднее.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Боец Дин Максвелл получил травму от знаменитого Реймента Рэндалла по прозвищу "Серп для конечностей". Поединок закончился в первом раунде после серии роковых ударов от Рэндалла.

Максвелл с громкими криками от боли упал на канвас.

После боя промоутер Суман Мохтарян рассказал, что у его клиента перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Спортсмену сделали операцию с установкой пластины и ближайшие 3 месяца он ходить не сможет.

Обзор комбинации ударов из боя к вашему вниманию.

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Автор: Будрин Артем