Ужасный инцидент произошел на турнире по смешанным единоборствам Urban Fight Night 24 в австралийском Сиднее.
Об этом сообщает MMA Junkie.
Боец Дин Максвелл получил травму от знаменитого Реймента Рэндалла по прозвищу "Серп для конечностей". Поединок закончился в первом раунде после серии роковых ударов от Рэндалла.
Максвелл с громкими криками от боли упал на канвас.
После боя промоутер Суман Мохтарян рассказал, что у его клиента перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Спортсмену сделали операцию с установкой пластины и ближайшие 3 месяца он ходить не сможет.
Обзор комбинации ударов из боя к вашему вниманию.
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