В Болгарии украинской сборной удалось выиграть четыре золота.

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала пять медалей на этапе Кубка мира ("World Challenge Cup") в Болгарии.

В активе украинской сборной четыре золота и одно серебро.

В первый день финалов Илья Ковтун победил в упражнениях на коне, а Анастасия Бачинская стала чемпионкой в упражнениях на бревне.

Во второй день Ковтун выиграл также упражнения на параллельных брусьях, а Назар Чепурной завоевал золото в опорном прыжке. Серебряная медаль в активе у Дианы Варинской - она стала второй на брусьях.

Напомним, в апреле украинец Игорь Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

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Автор: Антон Дударь