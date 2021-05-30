Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала пять медалей на этапе Кубка мира ("World Challenge Cup") в Болгарии.
В активе украинской сборной четыре золота и одно серебро.
В первый день финалов Илья Ковтун победил в упражнениях на коне, а Анастасия Бачинская стала чемпионкой в упражнениях на бревне.
Во второй день Ковтун выиграл также упражнения на параллельных брусьях, а Назар Чепурной завоевал золото в опорном прыжке. Серебряная медаль в активе у Дианы Варинской - она стала второй на брусьях.
Напомним, в апреле украинец Игорь Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике.
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