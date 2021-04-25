Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золото на чемпионате Европы, который завершился в швейцарском Базеле.
Об этом сообщает Украинская федерация гимнастики в Facebook.
Радивилов стал чемпионом в опорном прыжке. Результат украинца - 14,716. Он опередил Андрея Медведева из Израиля (14,658) и британца Джарни Реджини-Моргана (14,583).
Для него это одиннадцатая медаль и четвертое золото на чемпионатах Европы. Второй год подряд он стал лучшим в опорном прыжке.
Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021pic.twitter.com/NykhRCF2IO— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021
Сборная Украины на ЧЕ-2021 выиграла еще две медали. Илья Ковтун завоевал бронзу в индивидуальном многоборье, а Анастасия Бачинская стала третьей в упражнении на бревне.
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