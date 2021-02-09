Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) назвал причину крушения вертолета, в результате которого в прошлом году погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.
Об этом сообщает AP.
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Причиной катастрофы, согласно выводам комиссии, стали действия пилота Ары Зобаяна. Он нарушил правила полета, направив воздушное средство в густые облака. В итоге пилот оказался дезориентирован и не смог отличить верх от низа или определить, в какую сторону летит вертолет.
Перед авиакатастрофой Зобаян сообщил диспетчерам, что он набирает высоту. Однако, как заявили следователи NTSB, на самом деле вертолет Sikorsky S-76 резко накренился и начал снижаться с нарастающей силой, после чего врезался в холм.
Кроме того, пилот не предоставил запасной план полета и решил не приземляться в ближайшем местном аэропорту, чтобы переждать непогоду.
Смерть Коби Брайанта: главное
- Легендарный баскетболист, который провел всю карьеру в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января 2020 года. Ему был 41 год.
- Вместе с Брайантом на борту вертолета находились еще восемь человек: его 13-летняя дочь Джианна, еще шесть пассажиров и пилот. Они летели на юниорский баскетбольный матч.
- В феврале 2020 года эксперты опубликовали первый отчет по авиакатастрофе.
- Церемония прощания с Брайантом прошла 24 февраля.
- В апреле Брайант был посмертно введен в Зал славы баскетбола.
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