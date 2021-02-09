Вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами разбился больше года назад.

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) назвал причину крушения вертолета, в результате которого в прошлом году погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Об этом сообщает AP.

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Причиной катастрофы, согласно выводам комиссии, стали действия пилота Ары Зобаяна. Он нарушил правила полета, направив воздушное средство в густые облака. В итоге пилот оказался дезориентирован и не смог отличить верх от низа или определить, в какую сторону летит вертолет.

Перед авиакатастрофой Зобаян сообщил диспетчерам, что он набирает высоту. Однако, как заявили следователи NTSB, на самом деле вертолет Sikorsky S-76 резко накренился и начал снижаться с нарастающей силой, после чего врезался в холм.

Кроме того, пилот не предоставил запасной план полета и решил не приземляться в ближайшем местном аэропорту, чтобы переждать непогоду.

Смерть Коби Брайанта: главное

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Автор: Антон Дударь