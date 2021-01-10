Хосайя Райсуке оригинальным образом проявил свою радость.

Курьезный эпизод произошел в регбийном матче второго дивизиона Франции между командами "Безье" и "Неверс".

Игрок "Неверса" Хосайя Райсуке заработал удаление из-за того, что поднял судью в воздух.

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В конце матча рефери принял решение в пользу "Неверса", которое ознаменовало победу команды. Райсуке так обрадовался этому, что подбежал к рефери, схватил его и поднял над головой.

За свою выходку регбист из Фиджи получил красную карточку. Также ему может грозить длительная дисквалификация.

Также Райсуке ждет серьезный разговор с тренером команды Ксавье Пемея.

"Это недопустимо. Он будет наказан дисциплинарным комитетом. Я разберусь с ним, потому что не могу принять такое поведение", - сказал тренер, которого цитирует news24.com.

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Автор: Антон Дударь