Курьезный эпизод произошел в регбийном матче второго дивизиона Франции между командами "Безье" и "Неверс".
Игрок "Неверса" Хосайя Райсуке заработал удаление из-за того, что поднял судью в воздух.
Читайте также"Не контролировал себя": в Турции футболист заработал удаление из-за смартфона (видео)
В конце матча рефери принял решение в пользу "Неверса", которое ознаменовало победу команды. Райсуке так обрадовался этому, что подбежал к рефери, схватил его и поднял над головой.
За свою выходку регбист из Фиджи получил красную карточку. Также ему может грозить длительная дисквалификация.
Также Райсуке ждет серьезный разговор с тренером команды Ксавье Пемея.
"Это недопустимо. Он будет наказан дисциплинарным комитетом. Я разберусь с ним, потому что не могу принять такое поведение", - сказал тренер, которого цитирует news24.com.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ведущая упала во время репетиции эфира Итогового турнира ATP (видео)
- "Самая нелепая причина в истории": в Англии не смогли доиграть футбольный матч из-за злой собаки (фото)
- "Трюк выполнял профессионал": французский вратарь едва не забил эпичный автогол (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram