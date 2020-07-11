НХЛ утвердила дату возобновления сезона

Сезон 2019-2020 в Национальной хоккейной лиге доиграют в двух городах.

Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков достигли договоренности по вопросу завершения сезона 2019-2020.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, сезон будет возобновлен 1 августа.

Как стало известно ранее, 24 команды примут участие в плей-офф. Матчи будут проходить в двух городах: 12 команд Восточной конференции отправятся в Торонто, а 12 команд Западной конференции сыграют в Эдмонтоне.

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Эдмонтон также примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Завершить сезон планируется на позднее 4 октября.

Первый раунд плей-офф будет предварительным. Уже известны его пары:

Восточная конференция: "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

Западная конференция: "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Как сообщал УНИАН, ранее также стала известна дата возобновления сезона в НБА.

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