НБА официально решила возобновить сезон: стала известна дата рестарта

Детальный план проведения игр остается в разработке.

Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял окончательное решение возобновить сезон.

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Постановление появилось на официальном сайте лиги.

Турнир вернется из карантина матчами с участием 22 команд. Ориентировочная дата проведения первых поединков - 31 июля.

При этом отмечается, что это лишь первый шаг в процессе возвращения. НБА продолжает разрабатывать план проведения игр вместе с баскетболистами, медиками, экспертами в области здравоохранения и государственными чиновниками. Главная цель - не допустить распространение COVID-19.

В ближайшее время будет создан медицинский протокол. Также будут введены строгие правила техники безопасности.

Сезон НБА планируется доиграть на территории центра развлечений Диснейуорлд в Орландо, но переговоры с Walt Disney Company еще продолжаются.

В релизе отмечено, что по данному плану новый сезон НБА должен стартовать 1 декабря.

Напомним, чемпионат НБА был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон.

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