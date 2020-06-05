НБА официально решила возобновить сезон: стала известна дата рестарта
Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял окончательное решение возобновить сезон.
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Постановление появилось на официальном сайте лиги.
Турнир вернется из карантина матчами с участием 22 команд. Ориентировочная дата проведения первых поединков - 31 июля.
При этом отмечается, что это лишь первый шаг в процессе возвращения. НБА продолжает разрабатывать план проведения игр вместе с баскетболистами, медиками, экспертами в области здравоохранения и государственными чиновниками. Главная цель - не допустить распространение COVID-19.
В ближайшее время будет создан медицинский протокол. Также будут введены строгие правила техники безопасности.
Сезон НБА планируется доиграть на территории центра развлечений Диснейуорлд в Орландо, но переговоры с Walt Disney Company еще продолжаются.
В релизе отмечено, что по данному плану новый сезон НБА должен стартовать 1 декабря.
Напомним, чемпионат НБА был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон.
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