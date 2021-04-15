Марта Костюк периодически радует подписчиков пикантными фото.

Третья ракетка Украины Марта Костюк порадовала своих подписчиков откровенным фото.

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На своей странице в Instagram Костюк опубликовала фото из спа-центра в Черноморске. Теннисистка позировала в нижнем белье, продемонстрировав свои ягодицы.

"Я - та песня, которую ты сперва пропускаешь, но позже обнаруживаешь, что это огонь", - подписала фото Костюк.

"Очень горячая и красивая", "Неотразима", "Очень дерзко", "Какой вид за окном, какая романтика", "Почему с такой улыбкой у тебя нет парня?", - комментируют подписчики.

В Instagram-stories Костюк выложила еще одно фото в нижнем белье.

Отметим, что в свежем рейтинге WTA Костюк занимает 84-е место.

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Автор: Антон Дударь