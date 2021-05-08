Марта Костюк в Стамбуле дошла до полуфинала / фото Jimmie48 Photography/WTA
Удар в исполнении третьей ракетки мира Марты Костюк был признан лучшим в мире по итогам апреля.
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Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Костюк отличилась эффектным резаным ударом в матче второго круга турнира в Стамбуле против россиянки Дарьи Касаткиной.
Удар украинки признан лучшим в апреле по итогам голосования болельщиков - Костюк получила 41% голосов, тогда как за ее ближайшую конкурентку Анжелик Кербер проголосовало 36% респондентов.
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