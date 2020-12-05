На турнире ONE Championship: BIG BANG, который состоялся в Сингапуре, армянский кикбоксер Марат Григорян одержал эффектную победу над россиянином Иваном Кондратьевым.
Поединок для победителя был не самым простым. Уже в первом раунде Марат побывал в нокдауне после пропущенного удара в голову, однако армянин смог продолжить бой.
Во втором раунде Григорян нокаутировал соперника. Марат пошел в атаку и попал мощным левым в печень россиянину, после чего тот оказался в нокауте. Судья сразу же остановил поединок.
Marat Grigorian 🇦🇲 avoids a monumental upset, coming back in Round 2 to KO Ivan Kondratev! 🥊 @MaratGrigorian#ONEBigBang#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/grbNp2N9po— ONE Championship (@ONEChampionship) December 4, 2020
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