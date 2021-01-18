Лиза Тереза Хаузер не удержалась на ногах во время масс-старта.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер сломала винтовку во время масс-старта в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

На последнем круге Хаузер неудачно упала на повороте. В результате сама биатлонистка не пострадала, чего не скажешь о ее винтовке - ее приклад оказался сломан.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт IBU World Cup.

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

На своей странице в Instagram Хаузер опубликовала фото со сломанной винтовкой и написала:

"Радость и печаль идут рука об руку. Безумный Оберхоф".

В общем зачете Кубка мира 2020-2021 Хаузер занимает восьмое место.

Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

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Автор: Антон Дударь