Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер сломала винтовку во время масс-старта в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
На последнем круге Хаузер неудачно упала на повороте. В результате сама биатлонистка не пострадала, чего не скажешь о ее винтовке - ее приклад оказался сломан.
Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт IBU World Cup.
Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
На своей странице в Instagram Хаузер опубликовала фото со сломанной винтовкой и написала:
"Радость и печаль идут рука об руку. Безумный Оберхоф".
В общем зачете Кубка мира 2020-2021 Хаузер занимает восьмое место.
Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап
- Шестой этап Кубка мира по биатлону проходил в Оберхофе с 13 по 17 января.
- В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.
- В женском спринте лучший результат у Украины показала Юлия Джима-24-е место.
- Победу в мужской эстафете отпраздновала сборная Франции, а Украина стала шестой.
- Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете. В составе были Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место.
Масс-старт у женщин завершился победой французской биатлонистки.
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