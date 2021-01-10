Ламело Боллу покорилось яркое достижение.

Защитник "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл стал самым молодым автором трипл-дабла в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

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Болл сумел набрать не менее десяти очков в трех разных статистических показателях в матче против "Атланты Хоукс". На его счету 22 очка, 12 подборов и 11 результативных передач.

Боллу удалось оформить трипл-дабл в возрасте 19 лет и 140 дней.

Он превзошел рекорд Маркелла Фульца, которому подобное достижение покорилось в составе "Филадельфии" в 19 лет и 317 дней.

Стоит отметить, что главная звезда НБА Леброн Джеймс свой первый трипл-дабл сделал в 20 лет и 20 дней.

Ламело Болл: чем он известен

Ламело Болл проводит свой первый сезон в НБА. Он был выбран на драфте 2020 года под общим третьим номером.

Ламело Болл - сын экс-игрока в американский футбол Лавара Болла, а также младший брат баскетболистов Лонзо Болла (играет в НБА за "Нью-Орлеан Пеликанс") и Лианджело Болла (в настоящее время является свободным агентом).

До НБА Ламело выступал за литовский "Пренай", юниорскую команду "Лос-Анджелес Боллерс" и австралийский "Илавара Хокс".

В 2017 году Ламело Болл прославился благодаря тому, что набрал 92 очка в матче за команду своей школы.

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Автор: Антон Дударь