Норвежцы снова в лидерах, а Артем Прима - 30-й.

9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Украину в гонке представлял лишь один спортсмен - Артем Прима. В то же время Дмитрий Подручный гонку пропускал.

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Прима начал гонку на 30-й строчке и завершил тоже на ней. Артем не смог закрыть ни одной мишени на втором и четвертом огневых рубежах.

Норвежец Стурла Легрейд пришел к финишу первым. Он одержал четвертую победу на этапах Кубка мира в карьере.

Победитель спринта Йоханнес Бе в преследовании остался без медалей.

Кубок мира в Оберхофе: результаты мужской гонки преследования

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+1+0+1) 36:01,8

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+0+0+2) +15,6

3. Тарьей Бо (Норвегия) - (0+0+0+3) +25,4

30. Артем Прима - (0+1+0+1) +2:27,2

Кубок мира по биатлону: пятый этап

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Автор: Budrin Artem