Украинские биатлонисты были далеки от медалей.

28 ноября стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону - в финском Контиолахти прошла мужская индивидуальная гонка.

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Победу в гонке с чистой стрельбой одержал норвежец Стурла Холм Лагрейд, а серебро и бронза достались Йоханнесу Бе (Норвегия) и Эрику Лессеру (Германия) соответственно.

От Украины в гонке выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал. В топ-50 вошли Прима и Цымбал.

Результаты гонки

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+0) 48:57,0

2. Йоханнес Бе (Норвегия) (1+0+0+0) +49,6

3. Эрик Лессер (Германия) (0+1+0+0) +1:03,6...

27. Артем Прима (Украина) (2+0+0+0) +3:43,4

47. Богдан Цымбал (Украина) (0+1+0+1) +4:56,4

68. Руслан Ткаленко (Украина) (1+1+1+1) +7:01,4

73. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+2+0+2) +7:56,3

99. Антон Дудченко (1+2+5+0) +12:20,0

Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать

В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен.

В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.

Завершить сезон планируется 21 марта.

УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.

Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.

В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.

28 ноября также пройдет индивидуальная гонка у женщин. Начало - в 15.15.

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Автор: Данил Слесь