Прима вошел в топ-30 гонки / фото bizthlon.com.ua

28 ноября стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону - в финском Контиолахти прошла мужская индивидуальная гонка.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки первого этапа

Победу в гонке с чистой стрельбой одержал норвежец Стурла Холм Лагрейд, а серебро и бронза достались Йоханнесу Бе (Норвегия) и Эрику Лессеру (Германия) соответственно.

От Украины в гонке выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал. В топ-50 вошли Прима и Цымбал.

Результаты гонки

1.  Стурла Холм Легрейд (Норвегия) (0+0+0+0) 48:57,0

2.  Йоханнес Бе (Норвегия) (1+0+0+0) +49,6

3.  Эрик Лессер (Германия) (0+1+0+0) +1:03,6...

27.  Артем Прима (Украина) (2+0+0+0) +3:43,4

47.  Богдан Цымбал (Украина) (0+1+0+1) +4:56,4

68.  Руслан Ткаленко (Украина) (1+1+1+1) +7:01,4

73.  Дмитрий Пидручный (Украина) (1+2+0+2) +7:56,3

99.  Антон Дудченко (1+2+5+0) +12:20,0

Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать

  • В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен. 
  • В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.
  • Завершить сезон планируется 21 марта.

  • УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.

  • Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап. Индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк.

  • В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.

  • 28 ноября также пройдет индивидуальная гонка у женщин. Начало - в 15.15.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь