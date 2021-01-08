В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт.

В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. 8 января состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Бе, опередив на 10 секунд своего брата Тарьея Бе. Третье место занял их соотечественник - Стурла Легрейд.

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Результаты сборной Украины оставляют желать лучшего.

В команде Юрая Санитры лучшим стал Артем Прима, который с одним промахом финишировал 30-м. Капитан Дмитрий Пидручный занял 53-е место.

Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк, к сожалению, попасть в топ-60 не смогли, а потому в гонке преследования не выступят.

Кубок мира в Оберхофе: результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - (0+1) 25:12,0

2. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0) +10,18

3. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0) +21,6...

30. Артем Прима (Украина) - (1+0) +1:47,6

53. Дмитрий Пидручный (Украина) - (4+0) +2:24,0

69. Артем Тищенко (Украина) - (1+0) +3:04,3

73. Руслан Ткаленко (Украина) - (1+1) +3:07,3

86. Тарас Лесюк (Украина) - (1+2) +3:47,3

Кубок мира по биатлону: пятый этап

Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Оберхофе с 8 по 10 января: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе представляют Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Артем Тищенко у мужчин, а также Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Екатерина Бех и Анастасия Меркушина у женщин.

В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.

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Автор: Budrin Artem