Антон Дудченко дебютировал в гонке массового старта.

На Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла гонка массового старта среди мужчин.

Украину в масс-старте представлял Антон Дудченко. Он финишировал 25-ым.

Для 24-летнего спортсмена это был первый в жизни масс-старт. Антон пробежал суммарно три круга штрафа и попал в первую тридцатку.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место завоевал француз Кантен Майе, а замкнул тройку призеров словенец Яков Фак.

Кубок мира в Антхольце. Результаты масс-старта

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - (0+0+0+1) 35:44,3

2. Кантен Майе (Франция) - (1+0+0+1) +31,3

3. Яков Фак (Словения) - (0+0+1+0) +44,2

25. Антон Дудченко (Украина) - (1+0+1+1) +2:45,3

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Автор: Будрин Артем