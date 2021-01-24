На Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла гонка массового старта среди мужчин.
Украину в масс-старте представлял Антон Дудченко. Он финишировал 25-ым.
Для 24-летнего спортсмена это был первый в жизни масс-старт. Антон пробежал суммарно три круга штрафа и попал в первую тридцатку.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место завоевал француз Кантен Майе, а замкнул тройку призеров словенец Яков Фак.
Кубок мира в Антхольце. Результаты масс-старта
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - (0+0+0+1) 35:44,3
2. Кантен Майе (Франция) - (1+0+0+1) +31,3
3. Яков Фак (Словения) - (0+0+1+0) +44,2
25. Антон Дудченко (Украина) - (1+0+1+1) +2:45,3
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап
- Юлия Джима в индивидуальной гонке принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место. После индивидуальной гонки Джима поднялась на 24-е место в общем зачете.
- У мужчин в индивидуальной гонке Антон Дудченко показал лучший результат в карьере, финишировав в топ-5.
- В мужской эстафете в Антхольце сборная Украины завоевала 8-е место.
- В женской эстафете в Антхольце украинки поделили 8-ю строчку со швейцарской сборной.
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