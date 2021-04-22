Карла Суарес Наварро одолела онкологию.

Испанская теннисистка, которая была в свое время шестой ракеткой мира Карла Суарес Наварро сообщила, что она вылечила страшную разновидность онкологии - лимфому Ходжкина.

Обращение к фанатам спортсменка опубликовала в Twitter.

"Еще один шаг. Сегодня я заканчиваю лечение и могу сказать, что преодолела лимфому Ходжкина. Спасибо всем. Каждое сообщение придало мне много сил. Бесконечная благодарность всем медикам, которые ежедневно помогают нам. Я вылечилась!", - напечатала текст теннисистка.

Лимфома Ходжкина является злокачественным заболеванием лимфоидной ткани. Стоит отметить, что у теннисисток довольно часто диагностируется именно эта болезнь.

Заметим, что на счету 32-летней Суарес Наварро два титула в одиночном разряде на турнирах WTA.

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Автор: Артем Будрин