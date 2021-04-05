Рефери досрочно был заменен.

Ужасный случай произошел во время поединка чемпионата Финляндии по хоккею между командами ХПК и "Юкурит".

Арбитра Юкка-Пекку Койстинена заменили по ходу игры, поскольку он получил страшное повреждение: в его лицо влетела шайба.

Впоследствии выяснилось, что удар в челюсть был таким мощным, что выбил 7 зубов: четыре полностью и три частично. Врачи предположили, что также может быть сотрясение мозга и перелом челюсти.

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Автор: Будрин Артем