Готье Мвумби в дебютной игре на ЧМ забросил четыре мяча.

На чемпионате мира по гандболу, который стартовал в Египте 13 января, всеобщее внимание привлек игрок сборной ДР Конго Готье Мвумби.

Дело в том, что вес 26-летнего гандболиста по разным данным составляет от 110 до 130 кг. Так, в трансляции матча сообщалось, что его рост - 192 см, а вес - 110 кг. В то же время аргентинское издание La nacion сообщает, что сейчас вес Мвумби - 130 кг.

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На клубном уровне конголезец выступает за любительский клуб "Dreux AC" из четвертого французского дивизиона.

В матче против Аргентины Мвумби продемонстрировал стопроцентную эффективность, реализовав все четыре своих броска.

Отметим, что сборная ДР Конго дебютирует на чемпионате мира. В своем первом матче они уступили аргентинцам со счетом 22:28. Следующий поединок они проведут 17 января против сборной Дании.

Видео опубликовано на странице CT Sport Facebook и в официальном Twitter-аккаунте чемпионата мира.

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Автор: Антон Дударь