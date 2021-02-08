Гарри Каспаров осудил режим Владимира Путина.

13-ый чемпион мира по шахматам, а ныне политический деятель Гарри Каспаров прокомментировал заключение Алексея Навального и оккупацию Крыма.

Об этом стало известно из его сообщения в Facebook.

"На мой взгляд, Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет кардинально решен крымский вопрос, и Крым не вернется к Украине. Это моя позиция, и я не собираюсь ее ни на йоту менять", - твердо убежден шахматист.

"У меня немало политических разногласий с Алексеем Навальным, и Крым - одна из самых болезненных точек. Моя позиция по Крыму достаточно радикально отличается от позиции большинства российских оппозиционеров", - написал Каспаров.

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Гарри в 2013 году эмигрировал из России и осудил режим Владимира Путина.

"Путин - диктатор, со всеми элементами фашистской идеологии. Но при гипотетическом Навальному и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется на повестку дня. Не факт, что моя точка зрения по Крыму окажется доминирующей, но то, что она будет обсуждаться, и Россия будет вынуждена вести себя по-другому на международной арене, дает надежду, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Поэтому я не понимаю многих украинских патриотов, которые делают вид, что разницы между Путиным и Навальным не существует", - завершил свой пост такими словами Каспаров.

Заметим, что с 2011 года шахматист возглавляет Международный совет "Фонд защиты прав человека". В 2012 году был избран в Координационный совет российской оппозиции. В 2008 году Каспаров стал одним из создателей демократического движения в России под названием "Солидарность".

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Автор: Будрин Артем