Гран-при Саудовской Аравии пройдет впервые в истории.

Формула-1 включила в календарь следующего сезона Гран-при Саудовской Аравии.

Об этом сообщил официальный сайт "Королевских гонок".

Стороны заключили долгосрочный контракт. Это будет городская гонка, которая пройдет ночью в Джидде.

Саудовская Аравия дебютирует в Формуле-1. Это будет четвертая ночная гонка в календаре сезона. В темное время суток заезды также проходят в Сингапуре, Бахрейне и Абу-Даби.

Стоит отметить, что этап пройдет в Джидде по трассе города не на постоянной основе. С 2023 года гонка должна переехать на новую трассу в комплекс развлечений, который строится на окраине Эр-Рияда.

Формула-1: положение в чемпионате-2020

Льюис Хэмилтон из "Мерседес" уверенно лидирует в сезоне. У него в активе 282 очка. На втором месте - его напарник Валттери Боттас (197 очков), на третьем - Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (162).

В Кубке конструкторов "Мерседес" стал недосягаем для соперников (479 очков). На втором месте - "Ред Булл" (226), на третьей позиции - "Рено" (135).

Хэмилтон выиграл прошлый этап сезона - Гран-при Эмилии-Романьи.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 15 ноября - Гран-при Турции.

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Перевод: Данил Слесь