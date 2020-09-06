6 сентября состоялся восьмой этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Италии.
Гонку в Монце сенсационно выиграл пилот "АльфаТаури" Пьер Гасли. Он стартовал десятым, но сумел прорваться на первую строчку.
Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс из "Макларен", а третьим стал канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".
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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стартовал с поул-позиции, однако по ходу гонки получил десятисекундный штраф из-за того, что заехал на пит-лейн под красным сигналом светофора. Отбыв наказание, Хэмилтон сумел подняться лишь на седьмое место.
Один из лидеров сезона Макс Ферстаппен досрочно закончил гонку на 31-м круге из-за технических проблем.
Не смогли финишировать и оба пилота "Феррари". Себастьян Феттель сошел уже на шестом круге из-за проблем с тормозами, а Шарль Леклер на 25-м круге разбил болид, влетев в барьеры.
Гран-при Италии. Топ-10
1. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 36.39.174
2. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - отставание 0,415
3. Лэнс Стролл (Канада, "РейсингПойнт") - 3,358
4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 6,000
5. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 7,108
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 8,391
7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 17,245
8. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 18,691
9. Даниил Квят (Россия, "АльфаТаури") - 22,208
10. Серхио Перес (Мексика, "РейсингПойнт") - 23,224
Формула-1: положение в чемпионате
- В личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, у которого в активе 164 очка. На второе место поднялся Валттери Боттас из "Мерседеса" (117 очков), а на третьем - Макс Ферстаппен (110 очков).
В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 281 очко. У "Ред Булл" - 158 очков, а у "Макларен" - 98.
Следующая гонка также пройдет в Италии. Она запланирована на 13 сентября
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