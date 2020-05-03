Известный украинский тренер умер за рулем автомобиля

Евгений Штермер страдал от проблем с сердцем.

В Николаеве умер один из лучших тренеров Украины по велоспорту Евгений Штермер.

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Об этом сообщает издание "Новости N".

76-летний тренер возвращался с тренировки на автомобиле и почувствовал себя плохо. Он успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль посреди дороги, но затем потерял сознание.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, но медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Издание отмечает, что у 76-летнего мужчины были проблемы с сердцем, которые могли привести к трагедии.

Евгений Штермер - один из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте. Он подготовил множество призеров престижных турниров, а также участников Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Специалист был награжден орденом "За заслуги", а также имел звания "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины".

УНИАН ранее сообщал о том, что молодой бразильский футболист трагически погиб из-за воздушного змея.